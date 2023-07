L’UE cerca un accordo per rafforzare le relazioni con la Tunisia e la gestione dell’immigrazione

Roma, 3 luglio 2023 – L’Unione Europea (UE) ha confermato il suo impegno nel raggiungere un accordo con la Tunisia per rafforzare le relazioni bilaterali e collaborare nella gestione della migrazione. Una portavoce della Commissione europea ha ribadito che si sta lavorando per siglare un memorandum d’intesa con la Tunisia “il prima possibile”.

La visita del commissario UE per l’Allargamento, Oliver Varhelyi, in Tunisia per la firma dell’accordo, era prevista nei giorni scorsi, ma è stata rimandata a causa delle celebrazioni nazionali per la festa del sacrificio. La portavoce UE ha dichiarato che i negoziati riprenderanno nei prossimi giorni, come stabilito precedentemente, al termine delle festività.

L’obiettivo principale dell’accordo è quello di rafforzare la cooperazione tra l’UE e la Tunisia nella gestione dei flussi migratori e nel contrasto alle reti criminali legate alla tratta di esseri umani. La Tunisia è un importante paese di transito per i migranti che cercano di raggiungere l’Europa, e un accordo bilaterale mirerebbe a migliorare la cooperazione per garantire una gestione più efficace e umanitaria della migrazione.

L’UE ha espresso la volontà di sostenere la Tunisia nell’affrontare le sfide legate alla migrazione, compresa l’assistenza tecnica, lo sviluppo socio-economico e il potenziamento delle capacità delle autorità tunisine. Si mira anche a promuovere un’immigrazione legale e ordinata, offrendo opportunità di lavoro e di studio per i cittadini tunisini, al fine di ridurre la pressione migratoria irregolare.