Migranti, Milano e Lombardia chiedono maggiori interventi e distribuzione equa

Roma, 30 agosto 2023 – La questione migranti torna al centro dell’attenzione a Milano e in Lombardia, dove esponenti politici di differenti fazioni esprimono preoccupazioni e richieste per affrontare la distribuzione non uniforme dei migranti nel territorio italiano.

Migranti, le richieste di Sala e Fontana

L’assessore regionale Romano La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, ha sollevato la questione sottolineando che i centri di accoglienza sono ormai al limite delle loro capacità. “La situazione dei centri accoglienza ha raggiunto, ormai da tempo, il punto di non ritorno. Il nostro territorio ha già fatto molto e sarebbe davvero difficile farsi carico di nuovi arrivi”, ha infatti dichiarato il primo cittadino. La Russa, poi, ha evidenziato il sostegno del governo guidato dalla premier Giorgia Meloni, definendo l’emergenza migratoria un fenomeno complesso e sottolineando gli sforzi del governo per affrontarlo. “Sta facendo di tutto per contenere il più possibile un fenomeno davvero complesso. Una battaglia che sta combattendo completamente da solo a livello internazionale. L’Europa dopo 20 anni di prese per i fondelli” dovrebbe iniziare a “contrastare i flussi migratori bloccando gli sbarchi e ridistribuendo in modo più equo gli immigrati che riescono ad arrivare”, ha aggiunto infine.

Sulla stessa lunghezza d’onda, solo qualche giorno dopo, si è posizionato anche il presidente della giunta regionale Attilio Fontana. Proprio lui, infatti, ha sottolineato che il problema dei migranti non è solo italiano, ma europeo, e ha auspicato che l’Europa si impegni in una soluzione comune. Fontana ha sottolineato che la Lombardia, in particolare, sta raggiungendo i propri limiti e ha proposto un incontro tra le Regioni italiane per sviluppare strategie condivise. “Noi stiamo facendo tutto quanto il necessario per rendere sostenibile questa situazione. La Lombardia in modo particolare è arrivata ai suoi limiti. Credo sia necessario un incontro tra tutte le Regioni per studiare delle strategie che ci consentano di dare delle risposte”, ha evidenziato.

Lo stesso giorno, poi, si è espresso a riguardo il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. Anche lui ha condiviso la preoccupazione sulla distribuzione dei migranti. Inoltre, ha ribadito la mancanza di chiarezza nella logica di distribuzione. E ha sottolineato che così come l’Italia chiede una distribuzione equa in Europa, Milano chiede una distribuzione equa anche tra i comuni italiani. “Altrimenti il prezzo che noi paghiamo è eccessivo. Il numero degli arrivi è aumentato, a dimostrazione che non ci sono dichiarazioni elettorali che tengano. Per esempio noi abbiamo censito 1.300 minori non accompagnati ma sappiamo che ce ne saranno altri 200, 300, 400 che sfuggono al controllo. Sono oggettivamente tanti e non abbiamo strutture”. E sono soprattutto i ragazzi a rischiare di diventare manovalanza per la criminalità.

