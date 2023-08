Migranti, quanto hanno speso i profughi arrivati a Lampedusa per partire dalla Turchia

in

Roma, 30 agosto 2023 – L’isola di Lampedusa continua a essere teatro dell’incessante flusso migratorio proveniente dalle coste nordafricane. Nelle ultime ore, sono stati registrati due nuovi sbarchi che hanno portato complessivamente 89 migranti a cercare rifugio sul suolo italiano.

I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti con tempestività per soccorrere le due imbarcazioni che avevano lasciato le coste di Sfax ed El Amra, in Tunisia. Questi uomini e donne, provenienti da varie nazioni dell’Africa occidentale, affrontano un viaggio pericoloso e spesso mortale attraverso le acque del Mediterraneo nella speranza di trovare rifugio e opportunità in Europa.

Il primo natante trasportava 46 migranti, tra ivoriani, guineani, malesi e sudanesi, che avevano pagato un prezzo significativo per il loro viaggio verso l’Italia. Ogni migrante a bordo avrebbe versato 2mila dinari tunisini, sottolineando il drammatico passo che molti sono disposti a compiere nel tentativo di sfuggire a condizioni di vita difficili e incertezza.

Il secondo gruppo di migranti, composto da 43 persone provenienti da diverse nazioni dell’Africa occidentale, ha affrontato anch’esso un viaggio rischioso e costoso. I migranti, provenienti da Camerun, Gambia, Nigeria, Senegal, Mali e Sierra Leone, avrebbero pagato 1.500 dinari tunisini ciascuno per intraprendere il viaggio verso le coste italiane.

