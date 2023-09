Lavoro. Pubblicato l’avviso per 6 esperti agli uffici Cittadinanza del Viminale. Domande entro le 12 del 29 settembre 2023

Roma, 31 agosto 2023 – È stato pubblicato dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – su questo sito nella sezione Bandi di gara e contratti in Amministrazione trasparente – un avviso pubblico per la selezione di 6 esperti per potenziare gli uffici della direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, in particolare nella gestione della comunicazione nei confronti dell’utenza interessata al procedimento per la concessione della cittadinanza.

I 6 esperti collaboreranno nell’ambito del progetto “Sportello Polo Orienta” presentato dalla citata direzione centrale, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12 del 29 settembre 2023 all’indirizzo di posta certificata: fami.cittadinanza@pecdlci.interno.it specificando nell’oggetto il titolo dell’avviso e il Cup, indicati nella prima pagina dell’avviso stesso.

Requisiti di partecipazione, modalità della procedura e format di domanda sono riportati nell’avviso – e nei relativi annessi – disponibili online sul predetto sito e, per pronta consultazione, allegati anche in questa pagina.