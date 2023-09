Italia e Tunisia, una collaborazione cruciale per la stabilità e la sicurezza. Tajani: “Investire di più”

Roma, 31 agosto 2023 – Nel contesto di un’Europa che cerca di affrontare le sfide globali con una visione comune, l’Italia sta dimostrando il suo impegno nei confronti della stabilità e della sicurezza, attraverso una partnership strategica con la Tunisia. L’importanza di questa collaborazione è stata sottolineata dal Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, durante il vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea a Toledo.

Il recente incontro tra il Presidente tunisino Saied, il leader italiano Giorgia Meloni, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Primo Ministro olandese Rutte ha evidenziato l’unità d’intenti e l’urgente necessità di affrontare alcune delle sfide più pressanti della regione. In particolare, l’accento è stato posto sull’importanza di garantire la stabilità della Tunisia e di trovare soluzioni concrete per frenare la migrazione irregolare.

L’Italia, membro chiave dell’Unione Europea e paese con una posizione geografica strategica nel Mediterraneo, ha accolto favorevolmente il memorandum raggiunto dall’Europa in merito alla collaborazione con la Tunisia. Questo documento non solo rafforza i legami diplomatici tra le due nazioni, ma rappresenta anche un passo significativo verso la promozione di una stabilità duratura nella regione e il contrasto delle sfide migratorie.

Una delle priorità condivise emerse durante il vertice è stata quella di implementare l’accordo per fermare la migrazione irregolare. La Tunisia, come molti altri paesi della regione, è stata coinvolta in flussi migratori complessi e spesso pericolosi. L’investimento di risorse finanziarie da parte dell’Italia e dell’Europa nel supportare le misure atte a controllare e regolare i flussi migratori non solo contribuirà alla sicurezza delle persone coinvolte ma anche alla stabilità complessiva della regione.

Il Ministro degli Esteri italiano ha elogiato gli sforzi delle forze di polizia tunisine nel gestire efficacemente la situazione attuale. Tuttavia, ha sottolineato che l’Italia è disposta a fare di più per sostenere la Tunisia nel mantenimento dell’ordine e nel contrasto ai traffici illegali. In tal senso, è stata avanzata la proposta di fornire barche italiane alla polizia tunisina, al fine di rafforzare le loro capacità operative e consentire loro di affrontare meglio le sfide marittime legate alla sicurezza.