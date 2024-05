Migranti. Protezione internazionale: la lista aggiornata dei Paesi di origine sicuri nel decreto del Ministero degli Affari Esteri

Roma, 9 maggio 2024 – Un decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha aggiornato, ampliandola, la lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.



Secondo il D.Lgsl. 25/2008, “uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone”.



Il cittadino di un Paese considerato sicuro può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale in Italia. Ci sono, però, differenze nella procedura rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca “gravi motivi” per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.



Di seguito, la lista aggiornata:



Albania;



Algeria;



Bangladesh;*



Bosnia-Erzegovina;



Camerun;*



Capo Verde;



Colombia;*



Costa d’Avorio;



Egitto;*



Gambia;



Georgia;



Ghana;



Kosovo;



Macedonia del Nord;



Marocco;



Montenegro;



Nigeria;



Perù;*



Senegal;



Serbia;

Sri Lanka;*



Tunisia.



(*Paesi non presenti nella lista precedente. L’inclusione nella lista non ha effetto sulle domande di protezione internazionale presentate prima dell’adozione del decreto).

FONTE NEWS: Integrazione Migranti