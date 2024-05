Bonus colf e badanti 2024: chi può richiedere e come ottenere l’agevolazione fino a 3.600 euro

Roma, 8 maggio 2024 – Nell’ambito delle politiche di sostegno alle famiglie e al lavoro domestico, il bonus colf e badanti rappresenta un importante supporto per coloro che si occupano di assistenza a persone non autosufficienti. Quest’anno, l’agevolazione varia da 300 a 3.600 euro, ed è erogata da Cas.Sa.Colf, l’ente previdenziale del settore. Ma a chi spetta questo beneficio e quali sono le procedure per ottenerlo?

Bonus colf e badanti, a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus colf e badanti del 2024 è destinato ai datori di lavoro domestico che si trovano in una condizione di non autosufficienza. Questo significa che il contributo economico è riservato a coloro che, per mantenere una certa autonomia personale, necessitano dell’assistenza di una badante o di una colf. Non si tratta di una misura sperimentale, ma di un beneficio strutturale che rimarrà in vigore finché il regolamento di Cas.Sa.Colf non sarà modificato.

Per poter accedere al bonus, i datori di lavoro devono essere iscritti a Cas.Sa.Colf e aver versato almeno un anno di contributi regolari. Inoltre, devono dimostrare di essere non autosufficienti, ovvero di avere bisogno dell’assistenza di un collaboratore domestico per svolgere le attività quotidiane. L’importo del bonus può variare da 300 a 3.600 euro all’anno, a seconda delle condizioni del richiedente. Questa agevolazione rappresenta un importante supporto finanziario per affrontare i costi legati all’assistenza domiciliare, garantendo al contempo la dignità e il benessere delle persone non autosufficienti.

Per ottenere il bonus, è necessario presentare domanda a Cas.Sa.Colf, allegando la documentazione richiesta e fornendo le necessarie informazioni sulla propria condizione di non autosufficienza. La decisione sull’erogazione del contributo viene presa da una commissione di verifica, che valuta attentamente ogni singolo caso.

