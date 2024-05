Quattro migranti bloccati a 2.400 metri sul Col Gimont sono stati salvati dal Soccorso Alpino

in

Roma, 8 maggio 2024 – Nel tardo pomeriggio di martedì 7 maggio, un appello di soccorso è arrivato dalle vette del Col Gimont, nel comune montano di Claviere, in provincia di Torino. Il richiamo alla salvezza proveniva da un gruppo di migranti in difficoltà, intrappolati a un’altitudine di oltre 2.400 metri. Le circostanze estreme, amplificate dal repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, avevano gettato questi quattro individui in una situazione critica, esposta e pericolosa.

Migranti salvati a 2.400 metri di altitudine

In una corsa contro il tempo e la natura stessa, gli operatori del soccorso hanno affrontando le avverse condizioni meteorologiche e il terreno ostile. Nonostante le difficoltà, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, trovando i migranti in uno stato critico di ipotermia, causato dalle temperature gelide e dalla neve abbondante. Le operazioni di soccorso hanno visto collaborare il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e i Carabinieri.

I quattro migranti, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati messi in sicurezza e sono stati trasportati a Claviere. Lì riceveranno le cure necessarie per recuperare le condizioni di salute messe in pericolo dal freddo, dalla stanchezza e dalla fame.

