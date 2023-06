Naufragio di Cutro, aperta l’inchiesta: al via interrogatori e perquisizioni

Roma, 1 giugno 2023 – Iniziano ufficialmente le indagini rispetto alla strage di Cutro, la drammatica vicenda avvenuta tra il 25 e il 26 febbraio nella quale hanno perso la vita 94 migranti. La procura della Repubblica di Crotone, infatti, ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati e ora i carabinieri stanno eseguendo una serie di perquisizioni disposte dalla Procura nelle sedi di Frontex, Guardia di Finanza e Guardia Costiera.

Migranti, aperta l’inchiesta per il naufragio di Cutro

Obiettivo dell’inchiesta è riuscire ad accertare eventuali responsabilità per i presunti ritardi nei soccorsi al barcone che, in seguito, è naufragato. Il mezzo su cui viaggiavano i migranti, infatti, a causa delle alte onde e della potenza del mare, a un certo punto si è spezzato. Il tutto a poche decine di metri dalla riva. Ciò che si vuole verificare, quindi, è perchè i soccorsi non sono intervenuti in tempo. Che cosa, in quel momento, non abbia funzionato. Chi avrebbe dovuto fornire assistenza. Insomma: la Procura cercherà di ricostruire, passo per passo, ogni istante di quella tragedia per capire anche se, eventualmente, emergono dei responsabili.

L’imbarcazione, infatti, era stata segnalata da Frontex alla Guardia di Finanza la notte del 25 febbraio. A sua volta, la GdF, dopo aver registrato l’avviso, aveva inviato verso il barcone due unità navali da Taranto e Crotone. I mezzi militari, tuttavia, tornarono indietro a causa delle condivisioni meteorologiche avverse. Almeno questo è quanto dichiarato nei mesi scorsi. Contemporaneamente, il mezzo di fortuna tentava di raggiungere la riva, seguito da un aereo Fronte che però, a causa di problemi di carburante, si è visto costretto a tornare alla base. Il buco in questa storia si posiziona proprio qui: la Guardia Costiera, infatti, nonostante tutto, non venne allertata per un intervento Sar. Perciò intervenne solamente 6 ore dopo, quando alcuni pescatori lanciarono l’allarme.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia