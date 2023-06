Naufragio in Grecia, confermata la scomparsa di almeno 130 pakistani

in

Roma, 21 giugno 2023 – Sono almeno 130 i migranti pakistani dispersi dopo il tragico naufragio di un’imbarcazione avvenuto al largo delle coste greche la scorsa settimana. La conferma arriva dalla Federal Investigation Agency (Fia) del Pakistan. E’ proprio a loro, infatti, che le famiglie dei migranti dispersi si sono rivolte per chiedere informazioni sui loro cari. Secondo quanto riportato fino adesso, l’imbarcazione trasportava circa 300 pakistani. La maggior parte di coloro di cui si sono perse le tracce proveniva dalle province occidentali del Punjab e dal Kashmir sotto amministrazione pakistana.

Migranti, almeno 130 dispersi dopo il naufragio a largo della Grecia

La Fia ha avviato un processo di raccolta dei campioni di DNA, prelevando 80 campioni dai parenti dei dispersi al fine di facilitare l’identificazione delle vittime. Tuttavia, la speranza è accompagnata da un senso di disperazione mentre le famiglie attendono ansiosamente notizie. Intanto, sono già partite le denunce contro i trafficanti di esseri umani da parte dei famigliari dei migranti dispersi. Fino ad ora, le autorità pakistane hanno arrestato 18 persone in diverse parti del paese, e ne hanno identificati altri 15.

Nel frattempo, l’hotspot di Lampedusa continua a fare i conti con un afflusso costante di migranti. Dopo i recenti 14 sbarchi che hanno portato a un totale di 564 persone, attualmente ci sono 620 ospiti sull’isola, oltre alla sua capacità massima. Per far fronte alla situazione, su disposizione della prefettura di Agrigento, circa 200 migranti saranno imbarcati sulla motonave Galaxy, che arriverà a Porto Empedocle in serata.

