Nuova tragedia nel Mediterraneo: 44 migranti salvati, 3 dispersi dopo il naufragio di un barchino di 6 metri

Roma, 21 giugno 2023 – Durante la notte scorsa, un barchino di 6 metri affondato in acque dell’area di ricerca e soccorso (SAR) al largo della Tunisia ha portato alla tragedia dei migranti in fuga dalle difficili condizioni dei loro paesi d’origine. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della motovedetta Cp305 della Guardia costiera italiana, sono stati salvati 44 sopravvissuti, di cui 6 donne. Tuttavia, i superstiti hanno riportato la mancanza di tre dei loro compagni di viaggio.

I migranti provenienti da Burkina Faso, Camerun, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria hanno dichiarato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle 21 di lunedì e di aver pagato 3.000 dinari libici per il pericoloso viaggio verso le coste europee.

Parallelamente a questa tragedia, altre 38 persone, tra cui una donna, sono state sbarcate a Lampedusa da un’altra imbarcazione in metallo abbandonata alla deriva. Anche in questo caso, l’intervento della motovedetta Cp305 della Capitaneria di porto ha permesso di garantire la sicurezza dei migranti in difficoltà nell’area SAR.

Nelle ultime ore, Lampedusa ha assistito a un afflusso senza precedenti di sbarchi, con un totale di 564 persone giunte sull’isola attraverso 14 sbarchi distinti. Questi flussi migratori mettono a dura prova le risorse locali e le capacità di gestione dell’emergenza.

I migranti, tra cui i due gruppi di naufraghi, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che attualmente ospita 620 persone. Nel corso della giornata di ieri, circa 1.000 migranti sono stati trasferiti su due traghetti di linea diretti a Porto Empedocle, in Sicilia, e sulla nave Dattilo, che ha fatto rotta verso Reggio Calabria.

Inoltre, su disposizione della Prefettura di Agrigento, altri 200 migranti saranno imbarcati sulla motonave Galaxy, prevista in serata ad approdare a Porto Empedocle, al fine di alleggerire la situazione sull’isola di Lampedusa.