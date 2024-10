Migranti, nuova proposta del PD per superare la Bossi-Fini

Roma, 18 ottobre 2024 – Il Partito Democratico ha presentato un disegno di legge per riformare la gestione dei flussi migratori in Italia, superando la legge Bossi-Fini. La proposta, illustrata da Graziano Delrio, mira a spostare l’immigrazione dall’ambito della sicurezza a quello del lavoro, ispirandosi al modello canadese. L’obiettivo quindi, è facilitare l’ingresso legale dei migranti, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro italiano e semplificando l’ottenimento dei permessi di soggiorno.

Migranti, la proposta del PD per gestire i flussi

La gestione dei flussi migratori passerebbe dal Ministero dell’Interno a quello del Lavoro, con liste di lavoratori stranieri organizzate per nazionalità, competenze e conoscenza della lingua italiana. Delrio ha sottolineato come l’immigrazione debba essere considerata un’opportunità per la crescita economica e non solo un problema di sicurezza. Il ddl introduce nuove forme di permesso di soggiorno, tra cui un “permesso per radicamento sociale” per i migranti integrati e un “permesso per ricerca di lavoro”. L’idea è di facilitare l’ingresso legale e combattere l’immigrazione clandestina, liberando le forze dell’ordine dalla burocrazia per concentrarsi su questioni di sicurezza più urgenti.

La proposta rappresenta una risposta diretta alla linea del governo Meloni, che ha rafforzato le politiche securitarie e gli accordi con Paesi come l’Albania per gestire i flussi migratori. Il Pd cerca invece di costruire un’alleanza con le forze sociali ed economiche italiane, convinte che una gestione più inclusiva dell’immigrazione sia vantaggiosa per il Paese. Nonostante il consenso raccolto da Meloni in Europa, Delrio rimane fiducioso che una politica migratoria più aperta e regolata possa portare benefici sia ai migranti che all’Italia, offrendo un’alternativa concreta alle attuali politiche restrittive.

