Migranti, Ariano Irpino (AV) ospita “Mare Nostrum”: uno spettacolo tra arte e riflessione

Roma, 18 ottobre 2024 – Domani, sabato 19 ottobre, alle 19.30, la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ariano Irpino (AV) si trasformerà in un luogo di incontro tra culture, voci e storie grazie all’evento “Mare Nostrum”, uno spettacolo ideato da Salvatore Nappa e Dalila Hiaoui. Organizzato dall’Associazione Black and White, insieme ai Missionari Comboniani, la Diocesi e la Caritas di Ariano Irpino-Lacedonia, l’evento mira a offrire uno spazio di riflessione sul tema dei migranti, che da anni segna le cronache italiane e internazionali.

Migranti, uno spettacolo per riflettere

“Mare Nostrum” non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un’opportunità per ascoltare testimonianze dirette di chi ha vissuto l’esperienza della migrazione. Le voci di persone provenienti da diversi Paesi, tra cui Italia, Marocco, Nigeria, Mozambico, Uganda e Repubblica Centrafricana, porteranno al pubblico storie di viaggi, speranze e difficoltà. Due missionari Comboniani si uniranno al coro di testimonianze, condividendo le loro esperienze sul campo e il loro impegno a favore delle comunità migranti.

L’evento, quindi, si preannuncia come un’occasione di riflessione profonda, un dialogo interculturale che offre al pubblico la possibilità di avvicinarsi a temi cruciali come l’accoglienza, l’integrazione e la solidarietà. La scelta della Cattedrale di Santa Maria Assunta come luogo per ospitare l’evento sottolinea l’importanza di questi valori nella comunità locale. “Mare Nostrum”, per questo, invita tutti a partecipare, per riflettere insieme su uno dei temi più urgenti del nostro tempo e per celebrare la diversità culturale attraverso l’arte e le testimonianze dirette.

