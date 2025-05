Borse di studio MAECI per studenti stranieri: domande entro il 16 maggio 2025

Roma, 13 maggio 2025 – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato un nuovo bando per l’anno accademico 2025-2026, destinato a studenti stranieri e a Italiani Residenti all’Estero (IRE). L’iniziativa mira a promuovere la cooperazione internazionale nei campi culturale, scientifico e tecnologico, rafforzando al tempo stesso la presenza del sistema economico italiano nel mondo e la diffusione della lingua e cultura italiana.

Le borse di studio MAECI consentono la frequenza di corsi esclusivamente in Italia e non coprono percorsi formativi fuori dal territorio nazionale. Sono quindi pensate per studenti che intendono studiare in Italia, presso università pubbliche o riconosciute, contribuendo così alla valorizzazione dell’Italia come polo formativo internazionale.

Il bando ufficiale, insieme alla lista dei Paesi e territori ammessi, è disponibile sulla piattaforma “Study in Italy” al seguente indirizzo:

➡️ https://studyinitaly.esteri.it/ListaBandi

Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite lo stesso portale. La scadenza tassativa per l’invio delle candidature è fissata alle ore 14.00 (ora italiana) del 16 maggio 2025.

Un’opportunità importante per chi desidera formarsi in Italia e vivere un’esperienza accademica in uno dei Paesi con il più ricco patrimonio culturale al mondo.