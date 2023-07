Migranti, nuovi sbarchi nel Salento: arrivate in poche ore 80 persone

Roma, 25 luglio 2023 – Un nuovo episodio di sbarco di migranti ha messo in allerta le autorità nel Salento, precisamente nella provincia di Lecce. Lì, infatti, nelle ultime ore sarebbero giunte almeno 80 persone. Il primo episodio è avvenuto a Torre San Giovanni marina di Ugento, dove una barca a vela con a bordo 35 persone di nazionalità iraniana e irachena si è incagliata. L’incidente ha reso necessario il trasbordo dei migranti a bordo di un’unità della capitaneria di porto, che li ha poi condotti al porto di Gallipoli.

Migranti, nuovi sbarchi nel Salento

In questo contesto, due presunti scafisti sono stati fermati a bordo di un gommone dalle forze della Guardia di finanza. Poche ore dopo, poi, intorno alle 6 del mattino, un altro gruppo di migranti, composto da una cinquantina di persone di nazionalità iraniana, curda e irachena, è stato rintracciato sotto costa dai finanzieri a Santa Maria di Leuca, nella località ‘Ciardo’. Tra di loro, vi erano alcune donne, una delle quali in stato di gravidanza, e dei bambini. Le forze dell’ordine hanno avviato verifiche in mare per risalire all’imbarcazione utilizzata per raggiungere le coste salentine. Si ritiene che gli scafisti abbiano fatto scendere i migranti su un tratto di spiaggia utilizzando un tender, e successivamente pare siano fuggiti nuovamente in mare aperto.

L’arrivo di questi migranti ha posto nuovamente l’attenzione sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza nel Salento. Ora le autorità locali stanno cercando di gestire la situazione e fornire assistenza ai migranti appena sbarcati. Le persone sono state temporaneamente ospitate e saranno trasferite in centri di accoglienza dedicati, dove riceveranno assistenza e supporto.

