Migranti, nuovi strumenti per l’imprenditoria: al via l’incontro “Futurae” a Roma

Roma, 29 novembre 2024 – Il prossimo giovedì 5 dicembre, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso la sede di Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma, si terrà un evento organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere per presentare i nuovi strumenti a supporto delle imprese migranti, realizzati nell’ambito del programma Futurae. L’iniziativa, finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie, mira a promuovere l’inclusione economica e sociale dei cittadini stranieri attraverso il sostegno all’imprenditoria.

Migranti, dalle Istituzioni nuovi strumenti per l’imprenditoria

Tra i momenti centrali dell’incontro, il Centro Studi di Politica Internazionale presenterà il rapporto intitolato “L’inclusione finanziaria dei cittadini stranieri”, che offrirà una panoramica sull’accesso ai servizi finanziari da parte dei migranti. Infocamere, invece, illustrerà le ultime novità della dashboard interattiva dedicata, arricchita di nuove funzionalità, e i report semestrali sull’imprenditoria migrante.

I dati e le analisi saranno la base per una tavola rotonda sul tema dell’inclusione economico-finanziaria, che vedrà il confronto tra esperti e rappresentanti istituzionali. Tra i partecipanti spiccano figure di rilievo come una imprenditrice migrante, rappresentanti di Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, PerMicro, e Banca Etica. Il dibattito sarà moderato da Roberto Miliacca, capo della redazione romana di ItaliaOggi. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per mettere in luce i progressi e le opportunità legate all’imprenditoria migrante, favorendo un dialogo costruttivo tra istituzioni, mondo bancario e imprenditori.

Per conoscere il programma completo e partecipare all’evento, è possibile scrivere a futurae@unioncamere.it.

