Migranti, ondata di sbarchi a Lampedusa: 652 arrivi in una notte

in

Roma, 21 luglio 2023 – Una nuova ondata di sbarchi è arrivata a Lampedusa nelle ultime ore. Durante la notte e l’alba, infatti, 652 migranti sono giunti sulle coste lampedusane tramite diverse imbarcazioni di fortuna provenienti principalmente da Sfax, in Tunisia.

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa

La situazione di emergenza si è acuita dopo i 29 sbarchi avvenuti il giorno precedente, che hanno portato complessivamente 1.167 persone sull’isola. La maggior parte dei natanti aveva una media di 50 persone a bordo, testimoniando l’intensità del flusso migratorio dalla Tunisia verso le coste italiane. Le forze di sicurezza hanno lavorato senza sosta per affrontare questa nuova ondata di sbarchi. In particolare, i carabinieri hanno fermato 12 tunisini, inclusa una donna, poco prima delle 3 del mattino, quando sono giunti a molo Madonnina con un piccolo barchino di legno lungo 5 metri. Nel corso delle operazioni, anche la Guardia di Finanza è intervenuta, bloccando una barchetta con 6 tunisini e successivamente un gommone con 2 uomini a bordo, dichiaratisi partiti da Mahdia, in Tunisia, alle 22 di mercoledì.

Tuttavia, ci sono anche segnalazioni di imbarcazioni provenienti dalla Libia. Secondo i racconti dei migranti sbarcati, su una delle barche partite da Abu Kammash c’erano 39 persone, tra cui 9 donne e 11 minori, provenienti da Egitto, Marocco, Siria e Palestina. Su un’altra imbarcazione, partita da Zuara, invece, si trovavano 62 migranti, tra cui 1 donna e 2 minori, provenienti da Bangladesh, Egitto e Siria.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia