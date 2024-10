Migranti, operativi da oggi i centri in Albania

Roma, 11 ottobre 2024 – Da oggi sono operativi due centri di accoglienza per migranti, costruiti dall’Italia in Albania, pronti ad accogliere i primi arrivi. L’ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, ha annunciato l’avvio delle attività durante un sopralluogo nel centro di Shengyin, alla presenza della stampa.

Migranti, sono operativi i centri in Albania

Il centro di Shengyin, concepito come punto di prima accoglienza, sarà il primo luogo dove i migranti approderanno dopo lo sbarco. Qui saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, identificazione e riceveranno cibo e assistenza. In seguito, entro la giornata, verranno trasferiti al secondo centro, situato a Gyader, a poche decine di chilometri di distanza. Questo campo è suddiviso in tre sezioni distinte: una dedicata ai richiedenti asilo, che ospiterà coloro in attesa di una risposta. Una seconda, destinata ai migranti la cui domanda di asilo è stata respinta, fungerà da Centro per i Rimpatri (Cpr). Infine, una terza sezione sarà dedicata a un piccolo penitenziario, destinato a chi compie reati all’interno del campo.

Dopo ritardi e costi aggiuntivi, sembra quindi che il progetto tanto voluto dal governo Meloni partirà ufficialmente. Non è dato sapersi, tuttavia, quanta vita avrà: una sentenza della Corte di giustizia europea, infatti, l’ha già messo in discussione, e potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola.

