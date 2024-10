Operazione contro il traffico di migranti: sei cittadini egiziani arrestati in Italia

Roma, 11 ottobre 2024 – Questa mattina, i carabinieri del ROS hanno eseguito un’importante operazione contro il traffico illegale di migranti, arrestando sei cittadini egiziani. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a facilitare l’ingresso illegale di migranti stranieri in Italia.

Le indagini, che hanno portato agli arresti odierni, hanno avuto inizio dopo un evento drammatico accaduto il 10 marzo 2023. In quella data, una barca di migranti, proveniente dalla Libia, è stata intercettata vicino alle coste crotonesi dalle unità operative della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. L’arrivo dell’imbarcazione è avvenuto pochi giorni dopo il tragico naufragio di Steccato di Cutro, evento che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale, mettendo in luce il drammatico aumento degli sbarchi illegali nel Mediterraneo.

Le investigazioni hanno svelato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva nel traffico di migranti, con base operativa sulle coste egiziane e libiche. Gli arrestati sarebbero coinvolti in diverse fasi del traffico, dai reclutatori fino agli scafisti, con una chiara suddivisione dei ruoli. Le autorità sono riuscite a identificare anche il pilota e il capitano dell’imbarcazione utilizzata per l’ultimo trasporto di migranti. Sebbene il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, gli elementi raccolti finora delineano un quadro di gravità indiziaria consistente, evidenziando il ruolo chiave degli arrestati all’interno della rete criminale.