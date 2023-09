Migranti, Papa Francesco: “Basta trattarli come una palla da ping pong”

Roma, 25 settembre 2023 – Papa Francesco, durante il suo volo verso Marsiglia, ha tenuto una conferenza stampa nel quale ha espresso preoccupazione per la situazione dei migranti e condannando l’indifferenza verso questo dramma umanitario. “Ci sono stati casi molto brutti dove i migranti, come un ping pong, sono andati indietro. E si sa che tante volte finiscono nei lager, finiscono anche peggio di prima”, ha infatti dichiarato il Pontefice.

Migranti, Papa Francesco: “Basta rimandarli indietro come un ping pong”

Papa Francesco, inoltre, ha ribadito il suo impegno decennale per la causa dei migranti, notando che, sebbene in modo lento, ora c’è una crescente consapevolezza del problema migratorio. Proprio per questo motivo ha sottolineato la necessità di accogliere, accompagnare, promuovere e integrare i migranti. Contrapponendosi all’idea di respingimenti come una palla da ping pong. Non solo: il Papa ha anche chiamato all’umanità, a vedere ogni migrante come un individuo con una storia e un futuro. Inoltre, ha invitato gli europei a non cadere nell’indifferenza e nel cinismo. “Sussultare significa essere ‘toccati dentro’, avere un fremito interiore, sentire che qualcosa si muove nel nostro cuore”, ha dichiarato il Papa, aggiungendo che l’indifferenza porta a un cuore freddo e piatto, insensibile alle sofferenze altrui.

Le parole del Papa sono state accolte positivamente in diverse parti d’Europa. L’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha promesso solidarietà all’Italia in questo momento difficile e ha sottolineato la necessità di politiche che vanno oltre le misure di sicurezza, cercando accordi con i paesi di origine e di transito per regolare la migrazione e garantire l’espulsione dei migranti clandestini. Il presidente francese Emmanuel Macron, poi, ha discusso con il Papa sia della questione migratoria che del “fine vita” durante il loro incontro a Marsiglia. Le parole del Papa sull’indifferenza hanno toccato quindi una corda sensibile in tutta Europa, portando a riflessioni sulla necessità di affrontare la crisi migratoria con compassione e umanità.

