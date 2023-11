Cos’è il Piano Mattei, la strategia di cooperazione tra Italia e Africa per affrontare le migrazioni irregolari

Roma, 3 novembre 2023 – Il governo italiano sta delineando una strategia ambiziosa volta a potenziare la collaborazione con i Paesi africani per affrontare le cause profonde degli arrivi dei migranti irregolari. Il piano, conosciuto come piano Mattei, è stato concepito come un approccio multidimensionale volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale in Africa, allo scopo di ridurre il flusso di migranti che cercano vie pericolose verso l’Europa.

Migranti, che cos’è il Piano Mattei

La bozza del decreto, che sarà discussa al Consiglio dei ministri, riflette la visione della premier italiana Giorgia Meloni per un nuovo ruolo di primo piano dell’Italia nel Mediterraneo. La strategia è incentrata sull’idea che il rafforzamento dei legami e della cooperazione con i Paesi africani sia fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide migratorie e contribuire allo sviluppo sostenibile delle regioni coinvolte.

L’obiettivo principale del Piano Mattei è di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. Questo comporta la promozione di iniziative economiche e sociali che creino opportunità nei Paesi di origine, riducendo così l’incitamento a emigrare in cerca di una vita migliore in Europa. La strategia, quindi, si propone di creare sinergie tra Italia e Africa attraverso programmi di sviluppo, investimenti infrastrutturali e scambi commerciali.

La bozza del decreto include anche disposizioni volte a facilitare i percorsi legali di migrazione, contribuendo a ridurre la pressione sui flussi dei migranti irregolari. Inoltre, il Piano Mattei prevede l’implementazione di progetti di cooperazione bilaterale e multilaterale, compresi accordi su questioni come la gestione dei confini, la sicurezza e la lotta al traffico di esseri umani.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia