Migranti, Piantedosi a Lampedusa: “Rimpatri aumentati del 32%”

Roma, 5 luglio 2023 – Nell’isola di Lampedusa, all’hotspot di contrada Imbriacola, si susseguono incessantemente gli arrivi e le partenze dei migranti. Solo nella mattina di oggi, due pullman hanno trasportato gli ultimi 63 profughi sbarcati, che sono stati accolti nel centro d’accoglienza gestito dalla Croce Rossa. A sorpresa, poco dopo, è arrivato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson per un sopralluogo presso la struttura. La visita ha permesso alla responsabile dell’immigrazione della squadra di Ursula von der Leyen di comprendere in prima persona la pressione che l’Italia deve affrontare nella gestione dei flussi migratori.

Migranti, aumentati i rimpatri

La commissaria Johansson, al termine del suo tour, si è dichiarata particolarmente colpita dal lavoro instancabile che viene svolto quotidianamente da tutti coloro che si adoperano per garantire le migliori condizioni possibili a chi arriva sull’isola. Inoltre, ha voluto esprimere il suo apprezzamento e la sua gratitudine nei confronti del governo italiano, delle associazioni, della guardia costiera e della polizia. Infine, ha sottolineato il grande impegno della Croce Rossa, che in tempi brevi ha notevolmente migliorato l’efficienza dell’hotspot. Allo stesso tempo, però, il sopralluogo ha permesso anche di mettere in evidenza l’altro lato della medaglia: la necessità di contenere gli arrivi dei migranti.

“L’obiettivo è rendere sempre più efficace il sistema dei rimpatri. Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo registrato un primo timido e modesto segnale di miglioramento dei rimpatri. Con un incremento in più rispetto all’anno precedente”, pari a oltre 500 migranti, ha spiegato il ministro Piantedosi. Andando più nel dettaglio, sono 536 in più. Stando ai dati, infatti, i rimpatri effettuati dal primo gennaio al 2 luglio sono stati 2.176, mentre nello stesso periodo del 2022 erano 1.640. Si evidenzia, quindi, un aumento del 32%.

“Il tangibile miglioramento nella gestione dell’hotspot di Lampedusa è conseguenza anche dei provvedimenti approvati dal governo a Cutro che anticipa la filosofia del patto approvato in Lussemburgo. Abbiamo creato un sistema in base al quale la distribuzione sul territorio possa trovare sollievo dalla possibilità di creare, a regime, nei paesi di primo ingresso degli hotspot di prima gestione del fenomeno dove realizzare le procedure accelerate di frontiera. Partiremo fra un mese con l’individuazione di un luogo in cui fare queste procedure. Prevediamo che nel rapporto tra distribuzione regionale e rimpatri ci sia un beneficio rispetto a prima“, ha sottolineato inoltre Piantedosi.

