Migranti, Piantedosi: “L’obiettivo è decongestionare Calabria e Sicilia”

Roma, 13 gennaio 2023 – Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha recentemente dichiarato che l’obiettivo principale del governo è quello di decongestionare le zone di Calabria e Sicilia, dove gli sbarchi dei migranti sono più frequenti. Piantedosi, inoltre, ha sottolineato che l’Italia ha una lunga costa di ottomila chilometri, e per questo c’è la necessità e la possibilità di evitare la congestione nei luoghi di approdo spontaneo.

Migranti, Piantedosi: “Obiettivo decongestionare Calabria e Sicilia”

Il ministro, poi, ha anche dichiarato che il governo continuerà ad assegnare porti sicuri per gli sbarchi in diverse zone d’Italia. Così da rispettare il principio di solidarietà nazionale. L’auspicio che esprime è che ci siano sempre meno navi che effettuano recuperi e soccorsi in mare, poiché ciò significherebbe che ci sono meno migranti che cercano di raggiungere l’Italia via mare. Uno scopo che si pone in linea con l’ultimo decreto anti Ong, ma che allo stesso tempo sembra non essere raggiungibile. E a dimostrarlo sono proprio i dati, che infatti confermano che le partenza non sono collegate ai soccorsi in mare. Bensì sono determinate dalle condizioni climatiche.

