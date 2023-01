Ius Scholae, il Comune di Alessandria con una delibera chiede di accelerare i tempi di approvazione

Roma, 13 gennaio 2023 – Per tentare di riaprire il dibattito attorno allo Ius Scholae, il consiglio comunale di Alessandria ha recentemente approvato una delibera nel quale si chiede “senza ulteriori ritardi” di procedere “all’approvazione della legge Ius Scholae entro questa legislatura”. L’obiettivo sottolineato, infatti, è quello di “garantire ai bambini e alle bambine, oggi stranieri solo per le anagrafi, una piena condivisione dei diritti e delle opportunità dei loro coetanei. Questo affinché si sentano pienamente cittadini della comunità in cui crescono”.

Ius Scholae, la delibera del Comune di Alessandria

Al momento, infatti, la legge “non prevede che le bambine e i bambini figli di genitori stranieri, nati in Italia o giunti nel nostro Paese, possano acquisire la cittadinanza italiana prima della maggiore età che ciò significa, per bambini e bambine che hanno genitori stranieri e che sono nati o sono giunti in Italia da piccoli, dover vivere gli anni decisivi della crescita condividendo con i compagni di scuola tutti gli interessi, le passioni e l’attaccamento alla propria comunità locale senza essere considerati “italiani” a tutti gli effetti, a causa di una legge ormai superata nei fatti”.

Secondo le statistiche pubblicate da Save the Children, nel biennio 2019-202 i figli di genitori stranieri nati in Italia nelle scuole italiane sono stati più di 877mila. Si parla quindi di circa 20mila bambini in più rispetto all’anno scolastico precedente, e del 10,3% del totale degli iscritti. Il 57,4% di loro, poi, frequenta il primo ciclo. Ma non è tutto: stando ai dati, emerge che negli ultimi quattro anni scolastici, quindi dal 2016-2017, il numero degli alunni senza cittadinanza italiana è tornato a crescere. Mentre contemporaneamente sono diminuiti gli studenti italiani. Proprio per questi motivi il Comune di Alessandria ha deciso di sostenere lo Ius Scholae, e di chiedere di accelerare l’iter del progetto di legge. La delibera è passata con 21 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti.

