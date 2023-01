Torino. “Storie di ordinario sfruttamento”, il caporalato a fumetti

Roma, 16 gennaio 2023 – Il fumetto Storie di ordinario sfruttamento, realizzato nell’ambito del progetto Capire – Formare – Agire con capofila la Prefettura di Torino, raccoglie due racconti, “La banalità delle mele” e “Il parco non l’ho scelto”, tratti da storie vere che ripercorrono casi di sfruttamento lavorativo in agricoltura e nell’ambito della ristorazione nei confronti di cittadini migranti arrivati nel nostro Paese alla ricerca di una vita migliore.

Queste storie raccontano percorsi di vita e di riscatto sociale di richiedenti protezione internazionale, di titolari di protezione, di cittadini in possesso di un regolare permesso di soggiorno che, dovendo mantenersi e preoccuparsi dei loro cari nei Paesi di origine e pagare il debito contratto per partire, accettano di lavorare per paghe di pochi euro l’ora, e che a volte rischiano di non percepire neppure.

Ciascun racconto è ispirato a una storia vera e si ispira alle raccomandazioni del “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022” e alle “Linee Guida” a esso collegate, documenti approvati dal “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 febbraio 2020 e rispetto al quale è stata sancita l’intesa da parte della Conferenza Unificata delle Regioni il 21 maggio 2020, in particolare riguardo all'”informazione, la formazione e il rafforzamento delle competenze dei servizi e degli attori coinvolti” e alla necessità di informare adeguatamente le persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento “riguardo ai propri diritti, alle opzioni disponibili, alle procedure e ai possibili esiti, per garantire la miglior tutela possibile.” Ecco spiegata la scelta della forma grafica, utile a rendere le informazioni il più fruibili possibile. Inoltre il documento presenta alcuni utili approfondimenti conclusivi riguardanti il fenomeno del caporalato.

Sfoglia il fumetto sul portale della Prefettura di Torino Lo Stato per i Nuovi Cittadini.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali