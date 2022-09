Migranti, a Pozzallo trovati morti di sete su una barca tre bambini e tre donne

Roma, 12 settembre 2022 – Ancora tragedie in mare. L’ennesima di questo anno che continua a contare morti su morti. Sei persone, tre bambini e tre donne, hanno perso la vita a causa della sete su un barcone diretto verso l’Italia. E l’allarme non si ferma qui: l’attenzione ora si concentra su un’altra imbarcazione partita dal Libano e ora alla deriva nella zona San maltese, che sembra trasportare 250 migranti. Secondo quanto riportato da Alarm Phone, infatti, proprio lì pare sia già morta una neonata di tre mesi.

Migranti, morti di sete tre bambini e tre donne

I corpi dei bambini di 1, 2 e 12 anni, insieme a quelli di tre donne sono stati trovati a bordo della barca soccorsa prima da un mercantile e poi dalla Guardia Costiera che li ha trasportati fino a Pozzallo. “Sei rifugiati siriani, tra cui bambini, donne e adolecenti, hanno perso la vita in mare. Sono morti di sete, fame e gravi ustioni. Questo è inaccettabile. Rafforzare i soccorsi in mare è l’unico modo per prevenire queste tragedie”, ha poi confermato la rappresentante per l’Unhcr Chiara Cardoletti. “Erano partiti il 30 agosto in 32 dalla Turchia, afghani e siriani. Poi sono rimasti senza carburante e per giorni sono andati alla deriva trascinati fin verso la Libia orientale. Poi li ha soccorsi un mercantile, ma in sei erano già morti”, ha spiegato poi Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim.

Ora in loco, ad assistere i sopravvissuti arrivati, c’è lo staff di Unhcr. Le condizioni dei migranti infatti sono piuttosto critiche: molti hanno ustioni profonde causate dalla lunga permanenza sotto al sole. Secondo quanto ricostruito, la barca sarebbe partita dalla Turchia con a bordo 11 uomini, 8 donne e 7 bambini, principalmente afghani e siriani. In un primo momento sono stati soccorsi dalla nave da carico Arizona sulla rotta tra Turchia, Malta e Italia. Dopodiché è avvenuto il trasbordo sulla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera a 67 miglia a sud est di Pozzallo.

