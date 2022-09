Visti. In vigore da oggi le restrizioni per i cittadini russi nell’Unione Europea

in

Roma, 12 settembre 2022 – Entra in vigore da oggi la decisione del Consiglio dell’Ue che ha sospeso totalmente l’accordo tra l’UE e la Russia per la facilitazione del rilascio dei visti d’ingresso: per i soggiorni brevi dei cittadini russi nell’Unione Europea sono attive, di conseguenza, le disposizioni generali del Codice dei visti.

Le novità in vigore da oggi:

aumento dei diritti per le domande di visto da 35 EUR a 80 EUR

necessità di presentare documenti giustificativi supplementari

aumento dei tempi di trattamento dei visti

norme più restrittive per il rilascio dei visti per ingressi multipli.

L’Ue resterà aperta ai richiedenti il visto russi che viaggiano per scopi essenziali, tra cui in particolare familiari di cittadini dell’UE, giornalisti, dissidenti e rappresentanti della società civile.

