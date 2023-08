Migranti, quattro nigeriani hanno attraversato l’Atlantico sopra al timone di una nave

Roma, 2 agosto 2023 – Quattro uomini nigeriani sono rimasti nascosti sopra al timone di una nave mercantile per ben 14 giorni, attraversando l’oceano Atlantico e giungendo nel porto di Vitória, nel sud-est del Brasile. La loro è un’incredibile storia di resistenza e determinazione, che sottolinea la disperazione e l’estrema lunghezza a cui sono disposti ad arrivare i migranti in cerca di una nuova vita.

Migranti, il viaggio a bordo di un timone

Il loro viaggio è iniziato il 27 giugno, quando si sono introdotti clandestinamente nella nave mercantile “Ken Wave”, sotto bandiera liberiana, che stava prendendo il largo da Lagos, la capitale della Nigeria. Gli uomini hanno dimostrato una sorprendente abilità nell’evitare di farsi scoprire dall’equipaggio, mantenendo un profilo basso per tutto il tragitto. Si sono addirittura legati con una corda al timone per evitare di cadere in mare durante il difficile viaggio. Tra l’altro, i migranti erano convinti di essere diretti in Europa. Solo una volta toccata la terra ferma hanno scoperto che avevano attraversato tutto l’Atlantico e raggiunto il Sudamerica. Le loro speranze di trovare rifugio e una nuova vita, quindi, si sono concretizzate nel porto di Vitória. Lì sono stati soccorsi dalla polizia federale brasiliana. Due di loro hanno espresso il desiderio di essere rimpatriati in Nigeria, mentre gli altri due hanno richiesto asilo in Brasile.

In realtà, questo non è il primo caso di migranti che riescono a sopravvivere in condizioni estreme durante un viaggio verso la speranza. Nel novembre 2022, tre migranti partiti dalla Nigeria erano sopravvissuti per undici giorni aggrappati al timone di una petroliera, arrivando infine alle Canarie, in Spagna. Anche nel 2020 erano state segnalate due traversate simili, dimostrando quanto l’esigenza di scappare possa portare a sfide inimmaginabili.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia