Migrantes 2023: la crisi del diritto d’asilo e le politiche europee sempre più restrittive

Roma, 13 dicembre 2023 – Il Rapporto Migrantes 2023 sul diritto d’asilo, presentato a Roma, offre uno sguardo sull’attuale panorama globale delle migrazioni, evidenziando un aumento significativo delle persone costrette a lasciare i propri paesi a causa di conflitti, crisi climatica e persecuzioni. E, con amarezza, il rapporto sottolinea come le politiche europee e nazionali stiano limitando l’ingresso ai migranti che cercano protezione, nonostante le stringenti convenzioni internazionali che ne garantiscono il diritto.

Migranti, il rapporto Migrantes 2023

L’aumento dei processi di esternalizzazione delle frontiere, l’identificazione di Paesi “sicuri”, la diminuzione delle tutele per i minori stranieri non accompagnati e la costruzione di centri di confino, poi, sono solo alcune delle criticità evidenziate. Il conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio 2022, ha contribuito a un incremento significativo dei migranti in fuga da guerre, conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. A metà del 2023, il numero di persone in cerca di protezione e sicurezza ha superato i 110 milioni a livello globale, di cui circa 35 milioni si trovano fuori dai confini del proprio Paese.

Il rapporto, inoltre, mette in luce la difficoltà delle persone a trovare canali di ingresso legali e sicuri in Europa, con poco più di 500.000 ingressi irregolari tra il 2022 e il 2023, nonostante più di un milione di richieste d’asilo presentate nello stesso periodo. Ed è priorio il primo capitolo del rapporto ad esaminare dettagliatamente gli andamenti del 2022 e dei primi nove mesi del 2023, focalizzandosi sulle rotte di ingresso, le domande d’asilo e le forme di protezione riconosciute sia in Europa che in Italia. Infine, nel documento viene discussa in modo approfondito la complessità delle motivazioni che spingono le persone a fuggire, ponendo l’accento sulla necessità di una riflessione e azione globali per affrontare questa crisi umanitaria.

