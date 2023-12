Europa: ambizioni rafforzate per affrontare le sfide della migrazione

Roma, 13 dicembre 2023 – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha delineato una prospettiva ambiziosa per affrontare le sfide legate alla migrazione nell’Unione Europea. In un discorso tenuto in vista del Consiglio Europeo, ha sottolineato il crescente impegno nel contrastare il contrabbando, migliorare la gestione delle frontiere esterne e rafforzare i partenariati con i Paesi terzi.

Von der Leyen ha evidenziato la progettazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo come un passo significativo verso una politica migratoria più coerente ed efficace. Tuttavia, ha sottolineato che nonostante i progressi compiuti, l’accordo finale rimaneva appena fuori dalla portata, richiedendo un impegno ancora maggiore da parte degli Stati membri.

La chiave per tradurre questa ambizione in azione, secondo la presidente della Commissione Europea, risiede nella necessità di finanziamenti adeguati a livello europeo. Il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi delineati richiede un sostegno finanziario solido e coerente, che possa alimentare le politiche volte a rafforzare la sicurezza delle frontiere, combattere il contrabbando e migliorare le condizioni dell’accoglienza e dell’integrazione per i migranti.

La lotta contro il contrabbando e la gestione delle frontiere esterne sono sfide cruciali per l’Unione Europea, specialmente in un contesto globale in cui i movimenti migratori continuano a essere un tema centrale. Tuttavia, per affrontare queste sfide con successo, è essenziale un approccio collettivo e coordinato che coinvolga tutti gli Stati membri.

I partenariati con i Paesi terzi giocano un ruolo cruciale in questa strategia. Collaborare con altre nazioni per affrontare le cause profonde della migrazione e garantire percorsi legali e sicuri per coloro che necessitano di protezione è fondamentale per costruire una risposta duratura ed equa alle sfide migratorie.

La richiesta di fondi adeguati a livello europeo sottolinea l’importanza di un impegno comune per garantire che le politiche e le strategie proposte non rimangano solo discorsi vuoti, ma si trasformino in azioni concrete e sostenibili nel lungo periodo.

Il Consiglio Europeo si trova ad affrontare una delle questioni più urgenti e complesse del nostro tempo: la gestione della migrazione. La visione di Ursula von der Leyen di un’Europa più resiliente, sicura e solidale in materia di migrazione richiede un impegno concreto e tangibile da parte di tutti gli attori coinvolti.