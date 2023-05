Migranti, in arrivo tra Reggio Calabria e Messina 735 profughi salvati dalla Diciotti

in

Roma, 19 maggio 2023 – Nelle scorse ore la nave Diciotti è intervenuta in soccorso a 735 migranti che attraversavano su mezzi di fortuna il Mediterraneo. I profughi arriveranno in parte a Reggio Calabria, e in parte a Messina.

Migranti, la nave Diciotti salva 735 persone

Dei migranti salvati, 535 sbarcheranno a Reggio, gli altri a Messina grazie all’intervento della nave Diciotti della Guardia costiera. Tutte le operazioni di sbarco sono attualmente coordinate dalla Prefettura. Subito dopo il loro arrivo, i migranti saranno identificati dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura. Successivamente, prima di essere trasferiti in altre località in base al piano di riparto deciso dal ministero dell’Interno, saranno accompagnati al centro di prima accoglienza allestito in una palestra del quartiere Gallico.

