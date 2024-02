Dargen D’Amico porta il tema dei migranti sul palco di Sanremo

Roma, 2 febbraio 2024 – Dietro al ritmo e agli occhiali da sole, Dargen D’Amico per la 74esima edizione di Sanremo sceglie di portare forse uno dei testi più impegnati che ascolteremo. Come due anni fa, quando in “Dove si balla”, tra un movimento e l’altro, l’artista cantava: “balla per restare a galla, negli incubi mediterranei, che brutta fine fermi al confine”, anche quest’anno ha deciso di proporre il tema dei migranti sul palco dell’Ariston. Perchè, come ha dichiarato, “l’emigrazione è parte imprescindibile dell’esistenza“. E quindi è necessario parlarne, soprattutto in un momento così drammatico per chi scappa dal proprio Paese nella speranza di arrivare in Europa.

Dargen D’Amico porta il tema dei migranti a Sanremo

Con il brano “Onda Alta”, quindi, Dargen D’Amico offre una riflessione profonda sui flussi migratori, toccando temi cruciali come la fuga dalla guerra e la ricerca di un luogo che possa essere chiamato casa. Il testo di “Onda Alta”, infatti, attinge al dramma dei migranti che affrontano il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo, rappresentando una sorta di moderna Arca di Noè in cui le persone cercano rifugio dalla violenza e dalla disperazione. Così, Dargen D’Amico critica l’ipocrisia presente nel mondo. Sottolineando, contemporaneamente, la mancanza di empatia e solidarietà in una società che, nonostante possieda tutto, sembra mancare del sentimento fondamentale di umanità.

“Possiamo anche far valere la legge del primo che arriva, ma in una visione più umana tutto ciò non dovrebbe essere un problema, semmai un’opportunità”, ha dichiarato l’artista parlando del suo testo e spiegando che l”intento era proprio quello di rappresentare ciò che è accaduto nel 2023. Dargen, quindi, non si limiterà solo alla performance musicale, e il suo impegno sociale lo dimostrerà andando oltre al testo della canzone. Per la serata cover, infatti, ha scelto di coinvolgere la BabelNova Orchestra, un ensemble multiculturale, per rendere omaggio a Ennio Morricone e eseguire brani come “Modigliani” e “Dove si balla”.

Parallelamente all’evento musicale, poi, lancia anche l’iniziativa “Edicola Dargen”, distribuendo gratuitamente un fumetto realizzato dall’argentino Daniel Cuello sulla tematica dei migranti. Presso Piazza Muccioli 16 a Sanremo, inoltre, si terranno incontri giornalieri sulle migrazioni con ospiti come Alessandro Porro di Sos Mediterranée, il regista Olmo Parenti e Cecilia Strada di Resq Onlus.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia