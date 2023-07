Migranti, sbarcate 1.400 persone a Lampedusa nelle ultime 24 ore

Roma, 17 luglio 2023 – Lampedusa continua ad affrontare una forte ondata di sbarchi, con più di 1400 migranti approdati nell’isola nelle ultime 24 ore. L’hotspot, progettato per ospitare poco meno di 400 persone, attualmente conta oltre 2.200 ospiti, superando di gran lunga la sua capienza massima. Di conseguenza, la prefettura di Agrigento ha previsto alcuni trasferimenti al fine di alleggerire la struttura.

Migranti, sbarcate 1400 persone a Lampedusa

Durante la giornata di ieri, undici imbarcazioni sono state intercettate dalla Guardia Costiera, portando a bordo un numero compreso tra 40 e 65 migranti ciascuna. Allo stesso tempo, diciassette persone sono riuscite ad arrivare direttamente sull’isola, ma sono state prontamente fermate dalle autorità locali, in particolare dai Carabinieri, lungo il lungomare. Non è stata, tuttavia, rintracciata la carretta utilizzata per la traversata. I migranti hanno raccontato ai soccorritori di essere partiti da Sfax, in Tunisia. Tra di loro, vi erano 48 persone provenienti da Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Senegal e Sudan. Inoltre, c’erano 52 migranti provenienti da Burkina Faso, Camerun, Congo, Guinea, Costa d’Avorio e Mali, tra cui 11 donne e 2 minori.

Le persone soccorse sono state sottoposte a un iniziale triage sanitario e poi trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove la situazione è diventata estremamente critica a causa dell’elevato afflusso di migranti. La Prefettura di Agrigento, in collaborazione con le autorità competenti, sta attuando misure di trasferimento al fine di alleggerire la struttura sovraffollata. I trasferimenti pianificati prevedono che 180 migranti vengano imbarcati sul traghetto Cossydra con destinazione Porto Empedocle, mentre altri 440 saranno trasferiti con la motonave Lampedusa diretta a Trapani. Queste operazioni mirano a garantire una migliore distribuzione dei migranti in strutture idonee e a offrire un’accoglienza adeguata alle persone giunte in cerca di protezione.

