Migranti, sbarchi raddoppiati rispetto al 2022: sono almeno 90mila gli arrivi da gennaio

in

Roma, 1 agosto 2023 – In questi primi sette mesi del 2023, il fenomeno migratorio nel Mediterraneo centrale ha raggiunto livelli senza precedenti, con quasi 90mila migranti sbarcati sulle coste italiane. I dati del Viminale, aggiornati al 28 luglio, evidenziano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, con una cifra più che doppia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando si erano registrati circa 41mila arrivi.

Migranti, raddoppiati gli arrivi rispetto al 2022

Il crescente afflusso di migranti ha posto notevoli sfide e pressioni sia sulle navi di soccorso che sulle strutture di accoglienza. La rotta del Mediterraneo centrale rimane la più percorsa dai migranti che desiderano raggiungere l’Europa, con 65.571 attraversamenti irregolari dei confini UE registrati nei primi sei mesi del 2023. Un aumento del 137% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario, le altre rotte hanno subito un calo, con una diminuzione del 34% per quella del Mediterraneo orientale. E del 6% per quella occidentale, secondo Frontex.

Le navi di soccorso come la Open Arms e la Geo Barents, inoltre, hanno dovuto affrontare numerose operazioni di salvataggio, sfidando il decreto Cutro che vieta i salvataggi multipli. A Medici Senza Frontiere, ad esempio, sono state necessarie nove operazioni di soccorso nel solo mese di luglio, di cui quattro consecutive nella stessa spedizione. Anche Open Arms è stata coinvolta in sei operazioni di salvataggio in coordinamento con il comando generale delle capitanerie di porto di Roma.

L’aumento dei flussi migratori ha, sicuramente, messo a dura prova gli hotspot e i centri di accoglienza, che sono spesso al limite della capienza. L’hub di Catania ha accolto ben 15.000 arrivi negli ultimi tre mesi, tra cui 700 minori, con punte di 500 persone al giorno. Anche l’hotspot di Lampedusa ha superato la sua capienza massima, ospitando più di 3000 migranti, sette volte oltre la sua capacità. A fronte di questa situazione, l’isola siciliana di Lampedusa avrà un proprio commissariato di polizia. Si occuperà principalmente delle attività legate all’emergenza migranti, secondo il procuratore di Agrigento, Salvatore Vella.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia