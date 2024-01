Un esempio di integrazione attraverso il lavoro: migranti e Alpini insieme al servizio di Sormano (Como)

Roma, 10 gennaio 2024 – Una dimostrazione tangibile di tentativo d’integrazione. Un gruppo di migranti ha unito le forze con il Gruppo Alpini di Sormano per contribuire attivamente al miglioramento della comunità locale. L’iniziativa, che è stata avviata l’altro ieri mattina, ha visto una decina di migranti impiegati nella sistemazione del parco giochi comunale, in collaborazione con gli Alpini.

Migranti, quando il lavoro è mezzo di integrazione

Il lavoro e la collaborazione rappresentano il primo impegno di queste persone a favore della città, grazie a un accordo che coinvolge 70 migranti presenti a Sormano. L’intesa prevede che a rotazione si dedicheranno alla manutenzione di luoghi pubblici cruciali, come il parco giochi, il centro sportivo e l’ex oratorio. Giunti a Sormano lo scorso agosto, i migranti hanno finora vissuto la loro esperienza nel paese partecipando a partite di calcio al campetto e giri in centro. Tuttavia, recentemente, si è cercato di instaurare una connessione più profonda con la comunità, come dimostrato dalla festa di Natale e dall’attuale impegno volontario.

“È stato siglato un accordo tra il Comune di Sormano, il Coordinamento Comasco Profughi ed Immigrati e la Cooperativa Intesa Sociale. L’obiettivo è la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti domiciliati nella ex Villa Testori”, ha spiegato il sindaco di Sormano, Giuseppe Sormani. I migranti, attualmente richiedenti asilo, intanto, stanno attraversando le procedure per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale.

Il Sindaco: “E’ un’opportunità sia per loro, che per noi”

“È importante che il periodo che essi trascorreranno a Sormano serva loro per conoscere l’Italia, il suo modo di vivere, il contesto sociale. Ma anche i valori che regolano l’esistenza delle persone”, ha aggiunto poi il sindaco. Anche la collaborazione con il Gruppo Alpini è stata essenziale per implementare le attività socialmente utili. “Con la collaborazione indispensabile del Gruppo Alpini, abbiamo individuato una serie di servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso il volontariato. Tutte saranno svolte dai migranti in modo assolutamente volontario”, ha infatti sottolineato Sormani. La speranza, quindi, è che questa collaborazione sia benefica sia per i migranti che per la comunità di Sormano. Gli amministratori, infine, sono pronti a fornire chiarimenti e sottolineano che tutto è stato fatto con la massima trasparenza per evitare fraintendimenti.

