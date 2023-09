Migranti, Tajani lancia un appello all’Onu: “Bisogna ascoltare l’Africa”

Roma, 19 settembre 2023 – Nella cornice dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha tenuto un discorso focalizzato sulla posizione centrale dell’Italia nella gestione dei migranti e nella promozione dello sviluppo sostenibile in Africa.

Migranti, Tajani: “Ascoltiamo l’Africa”

Tajani ha iniziato il suo intervento richiamando l’attenzione sulla crisi migratoria che sta colpendo il mondo, sottolineando che questa non è più una questione di singoli Paesi ma una sfida globale. Successivamente, ha evidenziato come l’Italia, geograficamente posizionata al centro del Mediterraneo, sia profondamente coinvolta nella gestione di questa emergenza umanitaria. “Non è più un fenomeno locale, ma globale”, ha dichiarato, facendo riferimento alla migrazione che coinvolge non solo le coste italiane ma anche quelle di molti altri Paesi africani e europei. Tajani, inoltre, ha continuato affermando che la crisi è in costante espansione, influenzata da molteplici fattori tra cui l’instabilità politica, l’economia precaria, il cambiamento climatico, l’insicurezza alimentare e le crisi sanitarie.

L’Italia, secondo il ministro degli Esteri, è in prima fila nello sforzo della comunità internazionale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono fondamentali per affrontare molte delle cause profonde della migrazione. Proprio per questo ha esortato la comunità globale ad “ascoltare l’Africa” e ad affrontare la questione dello sviluppo sostenibile in modo più completo. Dopodiché, ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di un nuovo piano globale per affrontare gli spostamenti dei migranti, sotto la guida delle Nazioni Unite. A parere suo, infatti, nessun Paese può affrontare questa emergenza da solo e che è necessario un impegno più ampio da parte di tutti i partner internazionali.

“La presidenza italiana del G7 nel 2024 sarà inclusiva”, ha concluso Tajani, enfatizzando l’impegno dell’Italia nel creare condizioni favorevoli per una collaborazione più stretta con tutti i partner globali. Infine, ha invitato la comunità internazionale a contare sull’Italia nella lotta contro la migrazione irregolare e nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in Africa.

