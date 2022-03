Migranti vittime di sfruttamento e caporalato, otto indagati in Sardegna

Roma, 28 febbraio 2022 – Otto denunce da parte della Polizia di Stato di Cagliari per caporalato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questo il risultato dell’indagine portata avanti dalla Squadra mobile nei confronti di un uomo di Quartu Sant’Elena, quattro uomini e una donna di Isili, un uomo di Orosei e una donna kirghisa residente a Cagliari, tutti incensurati.

Gli indagati avrebbero favorito l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini provenienti dal Kirghizistan per poi sfruttarli in campagna o per inserirli e sfruttarli come badanti e colf all’interno di famiglie o nelle campagne con orari ininterrotti dalle 7 alle 21 ricevendo in nero paghe mensili di circa 600 euro e non potevano fare nemmeno un giorno di riposo.

Gli stranieri arrivavano in Italia dopo aver fatto ingresso in altri Stati dell’Unione Europea con visti brevi per turismo o per lavoro. Venivano attirati con la falsa promessa di un’occupazione ben retribuita e la possibilità di ottenere subito i documenti necessari per restare in Italia, e si stabilivano quindi a Cagliari, Isili e Orosei.