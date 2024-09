Milano. Opportunità per studenti rifugiati per la frequenza di un Master in Risorse Umane

in

Roma, 19 settembre 2024 – Due borse di studio del valore di 12.000 Euro lordi ciascuna, sono offerte da ISTUD e Università Cattolica di Milano a copertura dei costi di partecipazione al Master universitario di I livello Risorse Umane e Organizzazione” a.a. 2024-2025, a due studenti con status di rifugiato (o titolari di protezione sussidiaria o temporanea).

Per ciascuna borsa di studio, oltre alla copertura dell’intera quota di partecipazione al Master (del valore di 12.000 Euro, al lordo di eventuali ritenute fiscali) è previsto un ulteriore contributo forfettario di 6.000 Euro lordi, che sarà erogato in 6 tranche mensili, a sostegno delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Tale contributo è offerto grazie al sostegno dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori e del CeSI-Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’iniziativa parte dalla convinzione che l’inclusione formativa, tanto più a livello di formazione manageriale e di gestione aziendale, rappresenti un piccolo ma significativo tassello per la crescita del nostro sistema economico e una reale fonte di ricchezza conoscitiva nella direzione della multiculturalità.

Le domande di ammissione vanno inviate entro il 18 ottobre 2024, tramite posta elettronica ad area_giovani@istud.it.

Per maggiori informazioni e scaricare il bando: Borse di studio per studenti rifugiati – Master in Risorse Umane – ISTUD Master

FONTE NEWS: Integrazione Migranti