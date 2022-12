Natale, serata di beneficenza a Roma per 2.700 giovani del Sud del mondo

in

Roma, 21 dicembre 2022 – Sabato 17 dicembre si è svolta a Roma una serata di beneficenza per il progetto “Capolavori” promosso dalla Comunità Missionaria di Villaregia. Il progetto si basa su sei macro-aree: istruzione, inclusione sociale, formazione professionale, giovani rifugiati e migranti, tutela abitativa ed emergenze sociali, ampliamento spazi accoglienza giovani.

Il progetto mira a sostenere i giovani del sud del mondo, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo in paesi come il Perù, il Burkina Faso, il Brasile, il Mozambico e la Costa d’Avorio. Padre Alessio Meloni, sacerdote della Comunità Missionaria di Villaregia, ha affermato che il progetto è “un piccolo seme per costruire un ponte che da Roma arrivi fino a Lima, Città del Messico, Maputo e Abidjan”.

La serata di solidarietà ha permesso di raccogliere oltre 3.200 euro, che saranno utilizzati per sostenere i progetti di promozione umana per i giovani del sud del mondo. Padre Meloni ha ringraziato tutti i sostenitori e i partner della serata, nonché i tanti volontari che hanno donato il loro tempo per aiutare i più poveri del sud del mondo.

Le iniziative di beneficenza sono importanti per sostenere progetti come questo, che mirano a offrire opportunità di crescita e sviluppo ai giovani del sud del mondo.