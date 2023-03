Naufragio a Cutro, bloccato il trasferimento delle salme a Bologna dopo le proteste dei familiari

Roma, 8 marzo 2023 – Il trasferimento al cimitero musulmano di Bologna di tutte le salme del naufragio avvenuto a largo di Crotone è stato bloccato. A causare il fermo sono state le proteste avvenute questa mattina a Cutro da parte dei familiari dei migranti che hanno richiesto di rimpatriare i propri cari. “Vogliamo che siano portati in Afghanistan come ci hanno promesso“, hanno infatti dichiarato.

Migranti, bloccato il trasferimento della salme da Cutro a Bologna

Il blocco del trasferimento al cimitero musulmano di Bologna è arrivato in seguito a una mediazione della Prefettura. Così si è finalmente riusciti a dare una risposta alle famiglie che sta questa mattina stavano protestando. A Bologna, infatti, verranno portate solamente le salme dei 14 migranti per le quali il Comune di Cutro ha già rilasciato tutti i certificati necessari. Altre 10, invece, forse partiranno domani. Le 17 per cui le famiglie hanno richiesto il rimpatrio, infine, resteranno a Crotone finché non saranno risolte le questioni burocratiche.

“Vogliamo che siano portati in Afghanistan come ci hanno promesso”. “Fino a ora solo bugie, noi chiediamo di rimpatriare i nostri cari in Afghanistan. Invece finora ci hanno fatto solo false promesse”, hanno dichiarato i familiari durante il sit-in davanti al PalaMilone di Crotone. “Ci sentiamo presi in giro. Oggi ci hanno annunciato che porteranno i nostri familiari a Bologna, ma non è giusto. Non vogliamo”, ha ribadito Aladdin, un ragazzo afgano che ha perso la zia e tre cugini. “Il presidente Mattarella è venuto fin qui per prometterci di occuparsi personalmente del rimpatrio, invece oggi ci dicono che li portano a Bologna. Noi stiamo cercando di avere comprensione da dodici giorni le bare sono qui, come mai non si riesce a organizzare un volo? Il presidente Mattarella ce lo aveva promesso. Vogliamo che siano portati in Afghanistan come ci hanno promesso. Lo Stato non ha i soldi per pagare il trasferimento però poi ha i soldi da mandare in Afghanistan”, ha sottolineato invece un altro parente, Alissa Shiri, che ha perso un cugino che al momento risulta essere ancora disperso.

