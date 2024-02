Nel 2024 calano gli sbarchi (-46,9%), ma la Libia supera la Tunisia come principale punto di partenza

Roma, 15 febbraio 2024 – Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno italiani, almeno 4.028 migranti sono sbarcati irregolarmente sulle coste italiane dall’inizio dell’anno fino al 15 febbraio. Questo numero rappresenta un significativo calo del 46,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando erano giunte in Italia 7.857 persone.

Migranti, nel 2024 calano gli arrivi dalla Tunisia

Un’analisi più approfondita dei Paesi di partenza delle imbarcazioni rivela un notevole cambiamento rispetto all’anno precedente, con la Libia che ha superato la Tunisia come principale punto di partenza dei migranti. Se nel 2023 la rotta tunisina aveva registrato circa centomila sbarchi, mentre quella libica cinquantamila, quest’anno la situazione si è ribaltata. Gli arrivi dalla Tunisia sono diminuiti del 72,3%, passando da 4.236 a 1.172, mentre quelli dalla Libia sono aumentati del 7,9%, passando da 2.614 a 2.822. Secondo le informazioni visionate dall’Agenzia Nova, poi, le partenze dalla Libia hanno coinvolto principalmente la Tripolitania, con particolare riferimento alle località di Zuara, Sabratha e Zawiya, mentre sono notevolmente diminuite quelle dalla Cirenaica. E oltre ai 4.000 migranti arrivati in Italia, si stima che oltre 1.000 persone siano state intercettate in mare e riportate in territorio libico dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

L’OIM, inoltre, segnala anche la tragica notizia di almeno 89 morti, tra cui 16 decessi e 73 dispersi, nel Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno. Tra i Paesi di partenza dei natanti giunti in Italia, oltre alla Libia e alla Tunisia, figura pure l’Algeria, anche se con numeri molto più bassi. Solo 34 persone, infatti, pare siano arrivate dalle coste algerine, registrando un calo del 72,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando erano state 123. Infine, per quanto riguarda la nazionalità dei migranti dichiarata al momento dello sbarco, la maggior parte di essi proviene dal Bangladesh (942), dalla Siria (712), dalla Tunisia (665) e dall’Egitto (467).

