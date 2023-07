Nottata di soccorsi al largo di Lampedusa e nuovi arrivi in altre località del sud

in

Roma, 18 luglio 2023 – Nel corso della notte, le coste italiane sono state teatro di intensi soccorsi e sbarchi. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, infatti, hanno intercettato nove barchini al largo di Lampedusa, portando in salvo un totale di 374 migranti alla deriva.

Migranti, sbarcate nella notte 374 persone a Lampedusa

Le persone soccorse hanno raccontato di essere partite da diverse località tunisine, tra cui Boughrara, Chebba, Madhia, Sidi Mansour e Sfax. E di provenire da paesi come il Benin, il Camerun, la Costa d’Avorio, il Gambia, la Guinea, il Mali, la Nigeria, il Senegal e la Siria. Questo numero si aggiunge ai 1.205 migranti soccorsi il giorno precedente, lunedì 17 luglio, in 36 diverse operazioni di sbarco. Attualmente, l’hotspot di Lampedusa ospita 2.423 migranti, e ieri sono stati trasferiti 780 individui, di cui 180 a Porto Empedocle e 600 a Reggio Calabria.

La Prefettura di Agrigento, in coordinamento con il Ministero dell’Interno, ha già programmato un trasferimento via traghetto per Porto Empedocle nella mattinata. Anche se il numero dei migranti coinvolti deve ancora essere definito.

Gli sbarchi, però, non si limitano a Lampedusa, ma si verificano anche in altre zone del sud Italia. Questa mattina, infatti, la motovedetta CP 326 è giunta a Roccella Jonica dopo aver soccorso una barca a vela con a bordo 74 migranti, salvati a circa 40 miglia dalla costa e poi trasbordati sulla nave della Guardia Costiera.

Inoltre, altri 50 profughi sono stati salvati dalla Guardia Costiera e condotti a bordo della motovedetta Cp332, che si è diretta verso il porto di Crotone, dove è giunta poco dopo la mezzanotte. Nonostante un viaggio durato quasi 5 giorni dalle coste turche e condizioni di caldo estremo, i migranti, in gran parte di origine iraniana, si trovano in buone condizioni di salute. Tra le persone soccorse vi sono anche 10 minori, di cui quattro che hanno viaggiato da soli. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant’Anna grazie all’intervento della Croce Rossa italiana.

