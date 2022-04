Novara, la Gdf smaschera la truffa della”banda della patente” di guida

Roma, 26 aprile 2022 – E’ successo a Novara: gli agenti della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Polizia, ha scoperto un sistema di truffa messo in piedi per permettere di ottenere la patente di guida in modo illecito. A seguito delle indagini, sono finite in stato di fermo sei persone.

Novara, la truffa per ottenere la patente di guida

Gli agenti hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti dei presunti truffatori appartenenti a quella che è stata definita una vera e propria “banda” delle patenti di guida. Dopo alcune indagini effettuate nelle province di Padova, Rovigo e Novara, i militari hanno scoperto un giro di illeciti che coinvolgeva sei persone. Si tratta di due cittadini italiani e quattro di origine pakistana che operavano tra il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Liguria. Secondo quanto emerso, questi uomini avevano messo in piedi un sistema a pagamento. Così si permetteva a cittadini extracomunitari, che non conoscevano la lingua e non sapevano guidare, si superare l’esame della patente. Il tutto succedeva grazie all’utilizzo di auricolari bluetooth nascosti tra gli indumenti.

Gli indagati, infatti, suggerivano le risposte agli esaminandi. Una volta ricostruito il quadro, gli agenti sono intervenuti sequestrando tutta l’attrezzatura: auricolari, microcamere, smartphone, modem portatili e capi di abbigliamento strutturati per nascondere gli accessori. Inoltre, durante le perquisizioni, sono stati ritrovati 18mila euro, soldi presumibilmente raccolti tramite le truffe.

