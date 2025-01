Nuovo bilancio delle vittime sulla rotta del Mediterraneo centrale: 32 morti dall’inizio dell’anno

in

Roma, 31 gennaio 2025 – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Libia ha comunicato che almeno 32 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio del 2023 fino al 25 gennaio.

I dati, diffusi attraverso un aggiornamento pubblicato sulla piattaforma X, evidenziano ancora una volta i rischi elevatissimi che i migranti affrontano durante la traversata.

Nello stesso periodo, secondo l’agenzia dell’ONU, 1.806 persone sono state intercettate in mare e riportate in Libia. Tra loro si contano 1.513 uomini, 213 donne e 80 minori. Queste cifre sottolineano la gravità della situazione umanitaria e la necessità di un rafforzamento dei canali legali e sicuri per chi fugge da conflitti o condizioni di estrema precarietà.