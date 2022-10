Nuovo bonus bollette, chi può richiederlo e come ottenerlo

Roma, 3 ottobre 2022 – Dopo mesi e mesi, il prezzo del gas in questi giorni sta leggermente calando. Nonostante questo, però, le bollette continueranno ad aumentare fino a toccare, secondo le previsioni, un picco di crescita del 59%. Proprio per questo motivo il governo sta pianificando una serie di aiuti e di bonus per affrontare i costi delle bollette. Vediamo di capire di cosa si tratta.

Bonus bollette, chi può richiederlo

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito questi nuovi aiuti per le bollette “bonus sociali luce e gas”. L’obiettivo è quello di diminuire i costi per quei nuclei familiari che faticano di più a pagarle. Si indirizzano, infatti, alle fasce di popolazione più deboli economicamente e con una soglia di Isee più bassa. E dovrebbero concretizzarsi come uno sconto direttamente in bolletta, che sarà retroattivo, quindi a partire da gennaio 2022, anche per le famiglie che sono rientrate dentro la soglia Isee necessaria nel corso dell’anno. Il potenziamento del bonus, che era attivo fino a settembre, è stato prolungato anche per gli ultimi 3 mesi del 2022.

Il bonus bollette luce e gas è quindi rivolto a tutti i cittadini e le famiglie che rispondono a certi requisiti. Nello specifico, spetta a coloro che non hanno un Isee superiore a 12mila euro annui. La soglia si alza poi a 20mila euro per i nuclei famigliari numerosi, ovvero quelli con almeno quattro figli a carico. L’importo non sarà sempre lo stesso, ma cambierà in base ad alcuni fattori, come il periodo dell’anno e il numero dei componenti del nucleo. A grandi linee, dovrebbe essere di circa 45 euro al mese per una famiglia con uno o due componenti, di 55 euro per le famiglie con 3-4 membri, mentre per famiglie oltre i 4 componenti potrebbe salire fino a 65 euro al mese.

Per ottenerlo basterà compilare la Dichiarazione Unica Sostitutiva per l’Isee e presentarla all’Inps, facendosi aiutare da un Centro di assistenza fiscale se necessario. I dati, poi, saranno trasmessi in automatico al Sistema informativo integrato, e così il bonus bollette potrà essere applicato direttamente.

