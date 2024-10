Nuovo sbarco della Ocean Viking a Ravenna: 43 migranti in arrivo il 14 ottobre

Roma, 10 ottobre 2024 – Ravenna si prepara ad accogliere il quarto sbarco della nave Ong Ocean Viking, gestita da Sos Mediterranee. A bordo della nave, che attualmente si trova a circa 800 miglia nautiche dal porto, ci sono 43 persone, che dovrebbero sbarcare lunedì 14 ottobre alle 8 del mattino, quasi certamente alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini.

La Prefettura ha già avviato i preparativi per garantire che tutte le procedure vengano eseguite in maniera ordinata. Le autorità locali, informate immediatamente dal Prefetto Castrese De Rosa, si riuniranno alle 16:30 per una prima sessione di coordinamento. In questa sede, saranno decisi i dettagli relativi alle visite sanitarie e agli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del Comune.

Si tratta del quindicesimo sbarco di una nave Ong al Porto di Ravenna dall’inizio della gestione di questi arrivi, a partire dal 31 dicembre 2022. Con questo ulteriore sbarco, il numero complessivo di migranti accolti nel porto ravennate raggiungerà le 1.513 persone.

La Ocean Viking è ormai diventata una presenza regolare nei porti italiani, impegnata nel soccorso di migranti in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Anche questo nuovo arrivo si inserisce nel quadro di un flusso migratorio costante, che continua a sollevare importanti sfide logistiche e sociali per le autorità locali.