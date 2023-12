Papa Francesco sostiene Mediterranea Saving Humans: “Tornate in mare a salvare vite”

Roma, 21 dicembre 2023 – In un gesto di supporto inequivocabile, Papa Francesco ha espresso il suo plauso e gratitudine a Mediterranea Saving Humans, l’associazione italiana impegnata nel salvataggio dei migranti e nel sostegno ai profughi di guerra. Un appoggio, quello del Pontefice, che risulta essere oggi particolarmente importante, perchè arriva dopo una recente campagna mediatica di giornali di orientamento di centro destra che hanno tentato di mettere in discussione i rapporti tra gli attivisti e la Conferenza Episcopale Italiana.

Migranti, Papa Francesco: “Le Ong tornino in mare”

Durante l’udienza generale nella suggestiva aula Paolo VI in Vaticano, il Papa ha voluto ringraziare personalmente Mediterranea Saving Humans, elogiando il loro coraggioso lavoro a favore di coloro che fuggono dalla schiavitù dell’Africa. Papa Francesco, poi, ha sottolineato l’importanza di mettere le persone prima delle cose, contrastando le derive consumistiche spesso associate alle festività natalizie. Il discorso del Santo Padre, dopodiché, si è concentrato sul presepe e sulla ricerca della gioia derivante dallo stupore, ma ha toccato anche le ferite delle guerre e delle migrazioni. “La guerra è sempre una sconfitta”, ha affermato il Papa, richiamando l’attenzione sulla Palestina e sull’Ucraina. In questo contesto, poi ha rivolto un caloroso ringraziamento a Mediterranea Saving Humans, riconoscendo il loro impegno nel salvare vite umane in mare.

La delegazione di Mediterranea Saving Humans, presente all’udienza, ha avuto così l’opportunità di donare al Papa un presepe realizzato dagli utenti del centro di salute mentale di Napoli, parte del progetto Ubuntu coordinato dalla cooperativa Era. Questo presepe, realizzato con materiali riciclabili e abiti africani, rappresenta il Bambin Gesù avvolto in una coperta termica, simbolo degli sforzi di soccorso dopo i naufragi. Durante l’incontro con la delegazione, Papa Francesco ha infine incoraggiato gli attivisti di Mediterranea Saving Humans a continuare nella loro missione umanitaria. “Andate avanti, tornate in mare, mi raccomando”, ha detto il Papa, dimostrando il suo sostegno incondizionato alla causa del salvataggio dei migranti.

A margine dell’udienza Luca Casarini, capomissione di Mediterranea, ha sottolineato l’importanza di gesti concreti come quelli del Papa, che mettono in luce la necessità di affrontare la crisi umanitaria nel Mediterraneo. Casarini, inoltre, ha ricordato la triste realtà del Mediterraneo come un “cimitero senza croci”, con oltre 2500 morti accertati dall’inizio dell’anno, e ha ribadito l’urgente necessità di agire per prevenire ulteriori tragedie.

