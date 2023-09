Patto sulla migrazione, Johansson (Ue): “Ora un’intesa è possibile”

in

Roma, 28 settembre 2023 – L’Unione Europea continua a lavorare per raggiungere un possibile accordo sull’ultima parte del tanto discusso Patto sulla Migrazione. La commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha espresso ottimismo sulla situazione e ha dichiarato ai giornalisti prima del Consiglio Affari Interni che crede fermamente che “un’intesa sia alla portata.”sui migranti oggi un’intesa è possibile”.

“Sono stati fatti progressi e sono ottimista sul fatto che oggi si possa trovare un’intesa sull’ultima tranche del Patto sulla migrazione. Dopo potremo cominciare i triloghi. Come per altri capitoli del Patto all’inizio ci sono state tensioni ma alla fine siamo riusciti a gestire un accordo”, ha infatti sottolineato la Commissaria agli Affari Interni. “Nell’adottare proposte che sono fondamentali per il Patto sull’immigrazione e l’asilo, esorto ora con forza gli Stati membri a trovare un accordo sulla regolamentazione della crisi nella riunione odierna dei ministri degli Interni. Ora dobbiamo finire il lavoro. Dobbiamo garantire la corretta attuazione del Patto“, ha aggiunto poi la Commissione Ue, Ursula von der Leyen al vertice Ppe a Spalato.

“Sul regolamento sulla gestione delle crisi” all’interno del Patto per l’asilo e la migrazione “stiamo negoziando la questione degli standard individuali, sono fiduciosa che alla fine otterremo un buon risultato”, ha infine sottolineato la ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, arrivando al Consiglio Affari Interni a Bruxelles.

Oltre al Patto sulla Migrazione, il vertice dei ministri degli Interni discuterà anche altre questioni cruciali, tra cui la protezione temporanea per gli ucraini e la lotta al traffico di droga dal Sudamerica.

