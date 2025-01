Permessi per protezione temporanea rinnovabili per gli ucraini fino a marzo 2026

Roma, 7 gennaio 2025 – I permessi per protezione temporanea concessi ai profughi dall’Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026. Gli stessi permessi possono essere, inoltre, convertiti in permessi per motivi di lavoro.

Lo prevede il Decreto Milleproroghe (DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), pubblicato il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale.

Il DL ha prorogato per il 2025 anche le misure di sostegno e le attività di assistenza per i profughi, come i progetti avviati nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 saranno regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere.

Infine, il DL ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea.

