Piacenza, fermato un Suv dopo un inseguimento: a bordo scoperti 13 migranti

Roma, 15 novembre 2023 – Una comune serata a Piacenza è stata improvvisamente animata da un inseguimento che ha coinvolto la Polizia e i Carabinieri, scaturito da un posto di blocco allestito a piazzale Milano, all’uscita del ponte sul Po che collega la città alla Lombardia. erso le 22, nonostante l’invito degli agenti a fermarsi per un controllo, infatti, un SUV ha ignorato le richieste, decidendo di sfondare lo sbarramento e dando inizio a un rocambolesco inseguimento che si è concluso con la scoperta di 13 migranti a bordo dell’automobile.

Il veicolo, dopo aver percorso ad alta velocità via XXI Aprile e via XXIV Maggio, ha coinvolto diverse pattuglie allertate durante la corsa. L’inseguimento è giunto a termine all’inizio di via IV Novembre, dopo piazzale Genova, dove le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il SUV. L’epilogo dell’episodio ha svelato che le tredici persone scese dal veicolo erano tutte di origine straniera, provenienti, secondo le prime informazioni, da Sri Lanka, Nepal, India e Pakistan. Tutti sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo alla guida del SUV, presunto organizzatore del viaggio, è un pakistano residente in Francia. E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di aver fornito false generalità. I migranti sul veicolo, invece, sono stati denunciati per immigrazione clandestina.

Il mezzo utilizzato è stato sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa e con la revisione omessa. Si ipotizza che la destinazione finale dei migranti fosse la Francia, considerando la residenza dell’uomo alla guida.

